«Севморзавод» получит пять млдр рублей на обновление производственной базы

10 января 2020     18
«Севморзавод» получит пять млдр рублей на обновление производственной базы

Об этом на своих страницах в социальных сетях сегодня ночью написал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Накануне он сопровождал Владимира Путина во время его визита в Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. Там президенту показали экспозицию, посвященную перспективам развития флота: модели будущих военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов, ракетного вооружения. Большую часть образцов продемонстрировала Объединённая судостроительная корпорация, в которую планируется интеграция «Севморзавода». После завершения акционирования предприятие получит до 5 миллиардов рублей на обновление производственной базы, чтобы выполнять сложные заказы на высоком уровне, сообщил Развожаев.

«Чтобы вернуть «Севморзаводу» статус градообразующего предприятия и создать новые рабочие места, заводу нужна полноценная линейка заказов. Для города это очень важная задача. Известно, что у севастопольских корабелов есть необходимый опыт для строительства и ремонта современных судов различного класса. Интеграция завода в структуру ОСК позволит инвестировать в развитие и обеспечит заказами по линии Министерства обороны, позволит в том числе выполнять и гражданские заказы», – считает врио губернатора города.

Он написал и о том, что средства на развитие завода перестали выделяться с начала перестройки, и ситуация начала постепенно меняться только после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году. Завод уже получил 1 млрд. рублей на техперевооружение. В октябре прошлого года на Севморзаводе спустили на воду новый плавкран «Севастополь», а в 2018 году заложили плавкран «Григорий Просянкин» грузоподъемностью 700 тонн. Перспективы развития завода ещё раз были обсуждены на вчерашнем совещании у президента России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта crimea-news.com

Источник: Вести.Севастополь

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