Севморпорт не перейдёт в федеральную собственность

Решение не федерализировать Севморпорт было принято на совещании с президентом России Владимиром Путиным в Ялте.
Глава государства поддержал предложение Министерства транспорта России. Порт остается в ведении города.
«С запуском грузовых перевозок по Крымскому мосту мы рассчитываем, что город сможет получить новый импульс развития и порт станет важным инструментом в развитии города, точкой роста», – заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь