Севморпорт не перейдёт в федеральную собственность

«С запуском грузовых перевозок по Крымскому мосту мы рассчитываем, что город сможет получить новый импульс развития и порт станет важным инструментом в развитии города, точкой роста», – заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания.

Решение не федерализировать Севморпорт было принято на совещании с президентом России Владимиром Путиным в Ялте.

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Севморпорт не перейдёт в федеральную собственность Решение не федерализировать Севморпорт было принято на совещании с президентом России Владимиром Путиным в Ялте. Глава государства поддержал предложение Министерства …

