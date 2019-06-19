Севморпорт передадут в федеральную собственность

В правительстве Севастополя получили предварительное согласие Минтранса России взять Севастопольский морской порт на свой баланс. Это даст новый импульс для развития предприятия и поможет наладить взаимодействие с сирийской провинцией Тартус и перевалку специальных грузов по линии Ростеха.

Документы, которые необходимы для передачи порта в федеральную собственность, будут оформлены до конца года, сообщил агентству “ТАСС” заместитель губернатора города Илья Пономарев. В состав государственного предприятия «Севморпорт», созданного в июне 2014 года, вошла вся морская инфраструктура города, связанная с грузовыми и пассажирскими перевозками. Порт размещен на нескольких производственных участках в разных бухтах города, поэтому оформление кадастровых паспортов всех объектов комплекса займет еще несколько месяцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь