Севморпорт передадут в федеральную собственность

19 июня 2019     14
Севморпорт передадут в федеральную собственность

В правительстве Севастополя получили предварительное согласие Минтранса России взять Севастопольский морской порт на свой баланс. Это даст новый импульс для развития предприятия и поможет наладить взаимодействие с сирийской провинцией Тартус и перевалку специальных грузов по линии Ростеха.

Документы, которые необходимы для передачи порта в федеральную собственность, будут оформлены до конца года, сообщил агентству “ТАСС” заместитель губернатора города Илья Пономарев. В состав государственного предприятия «Севморпорт», созданного в июне 2014 года, вошла вся морская инфраструктура города, связанная с грузовыми и пассажирскими перевозками. Порт размещен на нескольких производственных участках в разных бухтах города, поэтому оформление кадастровых паспортов всех объектов комплекса займет еще несколько месяцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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