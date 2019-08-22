Севморпорт получит субсидию 54 миллиона рублей

22 августа 2019     21
Севморпорт получит субсидию 54 миллиона рублей

Севморпорту грозит банкротство. 16 сентября его готова объявить налоговая служба города. Ей предприятие задолжало 8 миллионов рублей. Также есть долги по выплате текущей зарплаты и перед ресурсоснабжающими организациями. Чтобы банкротства не произошло, Севморпорту решено выделить 54 миллиона рублей.

«Финансовое обеспечение затрат по текущей деятельности, погашение задолженности по налогам, погашение задолженности по арендным платежам, заключение договора страхования гражданской ответственности перевозчика, а также на ремонт подвижного состава», – сказал Элимдар Ахтемов, и.о. директора департамента экономического развития Севастополя.

Ранее в правительстве Севастополя получили предварительное согласие Минтранса России взять Севастопольский морской порт на свой баланс. Это даст новый импульс для развития предприятия и поможет наладить взаимодействие с сирийской провинцией Тартус и перевалку специальных грузов по линии Ростеха.

Источник: Вести.Севастополь

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