Севнаследие намерено отсудить у частной компании дом Юсупова в Балаклаве

Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя начало борьбу с недобросовестными владельцами памятников архитектуры. Уникальные объекты решили возвращать в собственность города. Для этого вступают в судебные споры с теми, кто не выполняет требования федерального законодательства по сохранению культурного наследия. Первым таким зданием в Севастополе стал охотничий домик князя Юсупова в Балаклаве.

<!-- -->

Свалка мусора и общественный туалет. Сегодня так выглядит дом Юсуповых – одной из богатейших семей Российской Империи. У здания по-настоящему трагичная судьба. Построили его в начале ХХ века. Как предполагают историки, по проекту архитектора Николая Краснова, который также спроектировал Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, виллу Виктория. Но за столетнюю историю настоящего хозяина домик в Балаклаве так и не обрел.

«У историков есть такое мнение, что всё-таки здесь не было частых посещений, не было детского смеха, семейного человеческого тепла, этот домик у него был охотничьим, – рассказывает Вадим Прокопенков кандидат исторических наук. -Скорее всего, он предназначался для кратковременного отдыха, но даже в период революции, когда после 1917 года князь Юсупов с семьей уезжает в Крым, все равно нет сведений, что он здесь его посещал».

Сейчас историческое здание принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Золотой Символ». Его деятельность связана с водным транспортом и розничной торговлей. Почему уникальное здание разрушается, а мусор здесь не убирают? Давать комментарии до судебного заседания директор компании отказался. С исковым заявлением с требованием вернуть охотничий домик в собственность города в арбитражный суд обратилось управление охраны объектов культурного наследия Севастополя. Как будут действовать, если выиграют спор, в Севнаследии уже знают.

«Дальше 2 пути: либо он остается в государственной собственности и отдается на праве управления и хозяйственного ведения какому-то учреждению или предприятию, и это учреждение или предприятие его сохраняет, обеспечивает его сохранность, реставрирует, проще говоря, и в дальнейшем использует, либо объект продается с аукциона и уже новый собственник приводит его в соответствие», – пояснил Михаил Рязанцев, начальник управления охраны объектов культурного наследия г. Севастополя.

По несущим стенам пошли трещины. Полностью разрушена и внутренняя часть постройки. В советское время здание использовали для нужд флота: меняли отделку помещений, возможно, и планировку. Например, именно тогда здесь появилась лифтовая шахта. Известно, что в подвалах Юсуповы хранили охотничье и рыболовное снаряжение. Но каким было внутреннее убранство, остается загадкой. Сегодня ученые могут лишь предполагать, что здесь были индийские полотна, серебряные канделябры, люстры из голубого стекла.

Интерьеры залов уже не восстановить, рисунков, чертежей или фотографий не сохранилось, говорят историки, но свой внешний облик здание не утратило, изюминкой охотничьего домика считают подковообразные арки, это черта Мавританского стиля – излюбленного стиля Феликса Юсупова.

И сегодня за необычными кадрами сюда приходят десятки фотографов. А учёные мечтают создать здесь музей истории Балаклавы. Вадим Прокопенков говорит: в коллекциях горожан накопились сотни уникальных экспонатов. Сделать это здание доступным для всех севастопольцев или использовать в частных интересах – определиться предстоит новому владельцу. Первое судебное заседание по рассмотрению спора состоится 11 февраля. Но вне зависимости от вердикта, памятник придется восстановить тому, кто выиграет дело. Таковы требования федерального законодательства. А значит, у уникального здания появился шанс на вторую – уже более счастливую – жизнь.

Алёна Давыдова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь