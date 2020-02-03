Севприроднадзор ищет виновных в нелегальном сбросе отходов в Килен-балке

Установить датчики на все машины юридических лиц, которые вывозят мусор и за месяц разработать сайт, где будут отображаться их маршруты – такое поручение дал сегодня врио губернатора Михаил Развожаев. Поводом стал очередной случай несанкционированного вывоза мусора в Килен-балку.

В полигон для строительного мусора улица Тоннельная превратилась всего за 2 недели. Эти горы асфальта и бетона выросли на глазах Инны Перец – владелицы соседнего участка. Женщина опасается: если сюда выгрузят еще несколько КамАЗов отходов, её земля рухнет со склона.

«Данное место, где мы сейчас стоим, оно является оползневым. На что у меня есть необходимые документы, номер оползня зарегистрирован в кадастре оползней Крыма, – говорит жительница улицы Тоннельной Инна Перец. – Привезли я не знаю сколько 10, 20, 30 КамАЗов и на этот же склон они его выгрузили. Это все может сплыть вниз, а внизу – железная дорога».

Та самая ветка транспортной артерии, что связывает Севастополь с остальным полуостровом. Собственника у участка, который превратился в свалку нет. Килен-балка вообще давно стала нелегальным полигоном для строительных отходов, рассказывают в Севприроднадзоре. И оценивают уже нанесённый экологический ущерб в миллионы рублей. В низине, мусор с городских строек скапливается уже несколько месяцев.

Груды кирпича и цемента появились здесь совсем недавно, всего четыре дня назад. Но их нарушитель уберет. В его отношении уже возбуждено административное дело. Чтобы вычислить того, кто отгружает здесь отходы, инспектору Севприроднадзора пришлось провести в засаде почти неделю.

Ведь только так, по горячим следам в 90% случаев удается вычислить злоумышленников, говорят инспекторы. Обязать вывезти остальные кучи некондиционных стройматериалов сегодня некого.

«Машины Севприроднадзора вот такие нарушители уже знают, и даже когда мы следом идем, они уже подъезжают, водитель выходит из машины, не выгружает, садится и куда-то уходит. В конце концов виноватым остается водитель транспортного средства, потому что штрафные санкции гораздо меньше, чем на юридическое лицо», – сообщает заместитель начальника Севприроднадзора Вадим Писляк.

Теперь искать виновных в нелегальном сбросе отходов в Килен-балке сотрудники Управления будут вместе со специалистами из МВД. Такое поручение дал глава города на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. У сотрудников правительства полномочий больше, а значит больше и шансов вычислить нарушителей. С них в судебном порядке должны взыскать средства, которые в ближайшее время потратят на то, чтобы очистить территорию от мусора. А на всех машинах, которые вывозят отходы со стройплощадок, установят датчики движения и разработают сайт, где будут отображаться их маршруты. На это чиновникам дан месяц.

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Алена Давыдова, Антон Терешкин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь