Севприроднадзор остановил незаконные работы в Языковой балке

Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя организовало проверку по обращениям граждан и обнаружило факт незаконного ведения земляных работ в Языковой балке.

В районе «Большого Любимовского» оползня с помощью тяжёлой техники велись работы, нарушающие законодательство в области охраны поверхностных вод, недр и растений, занесённых в Красную книгу. Нарушившее юридическое лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей.

А за добычу общераспространённых полезных ископаемых в природоохранной зоне Чёрного моря виновным юридическому и должностному лицам направлены уведомления о штрафе от 800 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь