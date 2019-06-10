Севприроднадзор принял на баланс часть водоемов в Каче и Орлином

10 июня 2019     21
Севприроднадзор принял на баланс часть водоемов в Каче и Орлином

Орлиновкий и Качинский муниципальные образования передали в собственность города гидротехнические сооружения. Речь идёт о трёх водоёмах, расположенных в Каче, и четырёх в Орлином.

«Было принято решение Качинского МО о передаче всех трёх ГТС. В отношении Орлиновского муниципального образования вместо 16 ГТС было принято решение о передаче только ГТС «Туристский». Но сессия не закрыта. Сегодня депутаты планируют ещё раз собраться для повторного обсуждения вопроса о передаче оставшихся ГТС. Пока передаём только 4 ГТС Орлиновского муниципального образования», – в ходе заседания городского правительства сообщил исполняющий обязанности директора департамента по имущественным и земельным отношениям Константин Зимин.

Губернатор Севастополя попросил Севприроднадзор до конца года разработать дорожные карты и провести техническое обследование всех водоёмов Орлиновского образования.

 Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта sevastopol.cian.ru

Источник: Вести Севастополя

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Севприроднадзор принял на баланс часть водоемов в Каче и Орлином
Севприроднадзор принял на баланс часть водоемов в Каче и Орлином

Орлиновкий и Качинский муниципальные образования передали в собственность города гидротехнические сооружения. Речь идёт о трёх водоёмах, расположенных в Каче, и …



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