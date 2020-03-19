Севреестр временно прекращает личный приём граждан

19 марта 2020     11
Севреестр временно прекращает личный приём граждан

Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя временно приостанавливает личный приём граждан.

Обращения могут быть направлены в ведомство через интернет-приемную сайта sevreestr.ru или почтовым отправлением. Такое решение связано с введением на территории города режима повышенной готовности, для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Instagram.

Задать интересующие вопросы можно по номерам телефонов: 55-51-95, 54-25-03.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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