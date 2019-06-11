"Севэнергосбыт" открыл новый центр обслуживания клиентов

Новый центр обслуживания клиентов “Севэнергосбыта” открылся в здании напротив остановки “Площадь Суворова”. Сейчас в нём работают 5 специалистов.

Севастопольцы могут произвести сверку по оплате электроэнергии, подать документы для заключения договора энергоснабжения, проконсультироваться со специалистами. В помещении оборудован детский уголок.

В рамках инвестиционной программы, утверждённой правительством Севастополя, в ближайшее время будет внедрена система “электронной очереди”. Обслуживает новый центр не только физических лиц, но и юридических.

«Здесь смогут обслуживать наряду с бытовыми потребителями электроэнергии так же и юридические лица. При этом первые несколько месяцев мы планируем это сделать в неком тестовом режиме, проанализировать спрос, проанализировать интерес потребителей. Данный центр позволяет нам расширить сферу услуг для юридических лиц, обустроить в том числе новые рабочие места, для того чтобы потребителям стало комфортней, для того чтобы потребители могли получить должную услугу качественную», – говорит Руслан Борягин, директор предприятия “Севэнергосбыт”.

Источник: Вести Севастополя