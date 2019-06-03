Сегодня в Севастополе с ЕГЭ по русскому языку удалили девушку

3 июня 2019

Во время написания работы школьница попыталась воспользоваться «умными часами». Это заметили онлайн-наблюдатели ситуационно-информационного центра Севастополя, и зафиксировали камеры, установленные в классе. Теперь аттестат девушка сможет получить только по итогам экзамена, к которому будет допущена не раньше сентября, сообщает Региональный центр оценки качества образования.

До этого еще один ученик был удален с экзамена по математике профильного уровня. Бумажные шпаргалки обнаружил член государственной экзаменационной комиссии. Позже на заседании ГЭК было принято решение все-таки допустить юношу к повторной сдаче экзамена в резервный срок. Однако такое случается очень редко. Нарушителей допускают к сдаче обязательных предметов не раньше, чем в дополнительные сентябрьские сроки, а предметы по выбору такой ученик сможет сдать только через год.

«Молодой человек не только лишился возможности в этом году получить результат ЕГЭ по математике профильного уровня, но и вообще получить аттестат раньше сентября. Пусть этот случай станет наглядным примером того, какие последствия может вызвать сознательное решение нарушить правила, единые для всех участников, – комментирует директор Департамента образования города Севастополя, председатель ГЭК Игорь Белозеров. – Результаты единого государственного экзамена – это баллы, по которым ребята поступают в вузы, поэтому попытки нарушить порядок и воспользоваться не только багажом собственных знаний, но и вспомогательными материалами, должны пресекаться».

Фото: ГБУ г. Севастополя «Региональный центр оценки качества образования»

Источник: Вести Севастополя