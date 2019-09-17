Сегодня интернет-порталу «Вести – Севастополь» исполняется год

17 сентября 2019     20
Сегодня интернет-порталу «Вести – Севастополь» исполняется год

Если в первую неделю работы сайта на него зашли всего 115 посетителей, то за год, по данным Яндекс метрики, эта цифра увеличилась до 2 миллионов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с крупнейшими поисковыми системами: Яндексом, Рамблером, Uуглом и Mail.ru.

Это не просто сайт телерадиокомпании, где вы можете пересмотреть материалы, уже вышедшие в эфир, – он работает в режиме информагентства. Корреспонденты со съемок сообщают редакторам интернет-портала всю самую свежую информацию, чтобы наши посетители первыми узнавали новости Севастополя.

Быстро набрал популярность у пользователей Интернета и наш Ютуб-канал. За этот год число просмотров репортажей и выпусков «Вести – Севастополь» на Ютубе достигло 5 с половиной миллионов. Каждый месяц на нашу страницу заходят больше 650 тысяч посетителей. Рекордсмен по просмотрам – клип на песню Александра Городницкого «Севастополь останется русским». Наши монтажеры собрали его из кадров песенных флешмобов, записанных к 75-летию освобождения города-героя во флотских столицах России. И цифры просмотров нашего сайта и Ютуб-канала продолжают расти.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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