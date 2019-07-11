Седьмой участок трассы "Таврида" готов наполовину

Строители седьмого – севастопольского – участка трассы “Таврида” преодолели “экватор”. По словам представителей компании “ВАД”, половина пути от Верхнесадового до Сахарной Головки пройдена.

13 тысяч 200 метров ювелирной работы. Вот так, по сантиметру, строители создают седьмой, севастопольский участок трассы “Таврида”. Самый сложный и дорогой этап проекта. Трудности диктует рельеф. И если раньше дороги прокладывали через холмы, сейчас массивы грунта разрезают.

“Объект является дорогой высокой категории, поэтому необходимо, чтобы видимость была соответствующая для водителей, чтобы избежать аварийных ситуаций”, – комментирует Роман Слободянюк, ведущий инженер производственно-технического отдела.

Проектировщики выбирают кратчайшее расстояние, затем по начерченной прямой проходят геодезисты. В этом случае – от стелы “Севастополь” в районе Верхнесадового до Президентской дороги. Специалисты делают вывод: нужно не только пробить в скалах путь, но и укрепить трассу с учетом сейсмической опасности региона. Здесь чувствуется, как дрожит земля под ногами. Рабочие делают инженерную защиту: бурят скважины, чтобы в них потом залить сваи. Всё это станет большой подпорной стеной, которая будет сдерживать этот склон. А грунт снимут, и здесь пройдёт дорога. Всего через семь холмов, железную дорогу и реку Бельбек. При небольших размерах водной артерии, путепровод над ним возводят внушительный – длиной 300 метров.

“Эта река разливается, бывает, подтопляет. Второе – здесь отсыпка, обезопаситься от воды. Плюс – железная дорога. Поезда должны под мостом ходить”, – говорит Валерий Туксин, главный инженер фирмы-субподрядчика.

Строителям осталось установить два мостовых пролёта. Их сейчас делают на заводе в Воронеже. Вся страна участвует в этом проекте. Южные регионы, две столицы, и, конечно, Крымский полуостров. Географию можно изучать по автомобильным номерам на строительной технике. Семь лет бригадир бетонщиков Юрий Макаров участвует в создании грандиозных инфраструктурных сооружений по всей стране. О труде в сибирских холодах, а теперь и под палящим крымским солнцем рассказывает с трепетом.

“Это романтика! Смотришь, это ж своими руками построено! Красиво!”, – говорит Юрий Макаров.

Результат труда Юрия, его бригады и ещё четырёхсот рабочих, инженеров можно будет оценить в декабре 2020-го. В конце года запланировано открыть седьмой участок Тавриды. Если представить в абсолютных цифрах – путь от Верхнесадового до президентской трассы сократится на 9 километров. Четыре полосы для движения позволят преодолеть этот маршрут в разы быстрее. А далее строители приступят к восьмому участку главной дороги Крыма, который станет финальным этапом проекта и свяжет запад и восток полуострова. По расчётам, пропускная способность Тавриды – 40 тысяч автомобилей в сутки. Путь от Севастополя до Керчи в среднем займёт три часа.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь