Сейсмоопасное жильё в Севастополе и Крыму может пойти под снос

Минстрой России предлагает не укреплять жильё в зонах повышенной сейсмической активностью, а сносить и строить новое.

В Минстрое России считают нецелесообразным повышать сейсмоустойчивость старого жилья. Вместо этого предлагается сносить его и строить новое. Об этом 15 ноября рассказал замглавы ведомства Юрий Гордеев.

Сейчас в списке зон с повышенной сейсмической активностью 27 регионов России, также рассматривается возможность внесения в него Севастополя и Крыма.

«Если на здание, в котором проживают 50 семей, нужно потратить 100 миллионов рублей на сейсмоусиление или потратить 105 миллионов рублей, чтобы построить новое жильё, то, естественно, надо построить новое», — цитирует «Интерфакс» заместителя министра.

По его словам, большая часть потенциально опасных зданий была построена до 1970-х годов, и они уже выработали свой ресурс.

Министерству до конца года предстоит определить количество домов в регионах, которые могут попасть в эту программу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь