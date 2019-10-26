Секрет живучести: спасательному судну "Эпрон" исполнилось 60 лет

26 октября 2019     9
Секрет живучести: спасательному судну "Эпрон" исполнилось 60 лет

Спасательному судну ЭПРОН сегодня исполнилось 60 лет. Специальный репортаж, посвящённый его юбилею, смотрите в нашей итоговой программе “Вести-Севастополь – События недели” в это воскресенье в 8:40 утра на телеканале Россия.

– Учения в Чёрном море. На глубине 120 метров подводная лодка терпит бедствие. Экипаж спасательного судна “Эпрон” выдвигается на помощь. Почему из собратьев своего проекта в строю остался лишь один Эпрон? О корабле со счастливой судьбой – материал Алёны Давыдовой.

– Иностранные языки нужны даже тем, кто не собирается путешествовать. Тем более в Севастополе, куда постоянно прибывают гости из-за рубежа. Как эту идею поддерживают в школах города? Какие языки и почему выбирают для изучения дети?

– Сахарная головка лидирует в конкурсе на самое необычное название населённого пункта. Севастопольцев призывают поддержать родной топоним. Наш корреспондент Ростислав Колмагоров встретился с людьми, которые в считанные дни стали известными на всю страну и узнал тайну происхождения названия посёлка в Балаклавском районе.

Источник: Вести.Севастополь

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