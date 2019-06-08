Сельскохозяйственные предприятия Севастополя от ливня не пострадали

Агропромышленные предприятия не пострадали от ливня, который обрушился на Севастополь накануне, сообщила пресс-служба правительства города в субботу.

«Сотрудники нашего департамента оперативно собрали информацию у субъектов хозяйствования и выяснили, что выпавший утром 7 июня град носил очаговый характер и не затронул сады, виноградники и поля предприятий и крестьянских фермерских хозяйств», – сказал директор департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня объехал 5 наиболее пострадавших от ливня объектов: спуск Котовского, школу №39, автовокзал, дом по проспекту Победы, 44, а также опорную стенку на улице Луначарского.

Служба информации “Вести – Севастополя”

Источник: Вести Севастополя