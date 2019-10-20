Семеро пострадали и один человек погиб в ДТП на трассе «Таврида»

20 октября 2019     17
Семеро пострадали и один человек погиб в ДТП на трассе «Таврида»

Ночью 20 октября, в 03:20, поступило сообщение об аварии на трассе «Таврида» с участием двух автомобилей.

В районе села Луговое Ленинского района произошло лобовое столкновение ВАЗ 2108 и Mercedes Vito. На место прибыли спасатели, три бригады скорой помощи и экипаж ГИБДД, сообщили в пресс-службе МЧС.

Водитель ВАЗ 2108 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes. В результате ДТП травмы получили семь человек, сам водитель отечественного автомобиля погиб. Его тело деблокировали спасатели. По предварительным данным, мужчина не имел водительского удостоверения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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