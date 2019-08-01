Семье погорельцев правительство Севастополя выделит миллион рублей

1 августа 2019     23
Семье погорельцев правительство Севастополя выделит миллион рублей

Такое решение было принято сегодня на заседании городского правительства. В июле в одном из садовых товариществ Севастополя сгорел дом, где жила многодетная семья: родители и трое детей. В гости к ним приехали дедушка с бабушкой, и дедушка погиб при пожаре. Также сгорело все имущество и документы.

Дети сейчас находятся в социальном приюте, а их родители живут у друзей. Как доложил на совещании и.о. директора департамента труда и соцзащиты населения Станислав Борисенко, эта семья два года назад переехала в Севастополь из Тюмени. Они зарегистрированы по ул. Симонок, но там настолько маленькая квартира, что жить в ней все вместе они не могут. Документы на землю, на которой стоял сгоревший дом, пока находятся в стадии оформления.

Решение о выделении материальной помощи погорельцам правительство приняло, но, чтобы деньги дошли до адресатов, необходимо заключение МВД, что пожар не носит криминального характера (предварительная причина – замыкание электропроводки). А такой справки в департаменте труда до сих пор нет, и это вызвало недоумение у врио губернатора Михаила Развожаева.

Еще больше он удивился, когда узнал, что в Севастополе нет маневренного жилого фонда, куда можно было бы на время поселить семью погорельцев, чтобы дети и родители не жили отдельно.

Как сообщил глава департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, на баланс города приняты 40 новых квартир, но они в черновой отделке, и поселить туда людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пока нет возможности. Прямо на совещании для семьи начали искать места в общежитиях, но тоже безрезультатно.

Михаил Развожаев попросил Станислава Борисенко поторопить коллег из МВД с подготовкой справки, чтобы семья как можно быстрее получила миллион рублей. Супруги собираются строить на участке новый дом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Друга полковников-миллиардеров ФСБ объявили в международный розыск
Друга полковников-миллиардеров ФСБ объявили в международный розыск

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте одного из крупнейших российских теневых банкиров Олега Белоусова, обвиняемого в хищении более …


Джигарханян впервые после болезни провел сбор театральной труппы
Джигарханян впервые после болезни провел сбор театральной труппы

Московский драматический театр под руководством народного артиста СССР Армена Джигарханяна впервые после болезни руководителя провел сбор труппы. Об этом 1 …


Тысяча жителей Севастополя увидят спектакль «Грифон» бесплатно
Тысяча жителей Севастополя увидят спектакль «Грифон» бесплатно

По многочисленным просьбам севастопольцев 3 и 4 августа пройдут специализированные бесплатные показы спектакля «Грифон» на оборудованной четырехчастной сцене в Херсонесе Таврическом. 1000 …


Где в России безопасней всего жить
Где в России безопасней всего жить

Назван самый безопасный для жизни российский регион. Это – Чукотский автономный округ. По данным регионального правительства, стабильная оперативная обстановка в округе остается …


Номинальным хозяином матча за Суперкубок КФС станет «ТСК-Таврия»
Номинальным хозяином матча за Суперкубок КФС станет «ТСК-Таврия»

Это было определено сегодня в ходе жеребьёвки, которая прошла в столице Крыма. В борьбе за Суперкубок Крымского футбольного союза сойдутся …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты