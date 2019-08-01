Семье погорельцев правительство Севастополя выделит миллион рублей

Такое решение было принято сегодня на заседании городского правительства. В июле в одном из садовых товариществ Севастополя сгорел дом, где жила многодетная семья: родители и трое детей. В гости к ним приехали дедушка с бабушкой, и дедушка погиб при пожаре. Также сгорело все имущество и документы.

Дети сейчас находятся в социальном приюте, а их родители живут у друзей. Как доложил на совещании и.о. директора департамента труда и соцзащиты населения Станислав Борисенко, эта семья два года назад переехала в Севастополь из Тюмени. Они зарегистрированы по ул. Симонок, но там настолько маленькая квартира, что жить в ней все вместе они не могут. Документы на землю, на которой стоял сгоревший дом, пока находятся в стадии оформления.

Решение о выделении материальной помощи погорельцам правительство приняло, но, чтобы деньги дошли до адресатов, необходимо заключение МВД, что пожар не носит криминального характера (предварительная причина – замыкание электропроводки). А такой справки в департаменте труда до сих пор нет, и это вызвало недоумение у врио губернатора Михаила Развожаева.

Еще больше он удивился, когда узнал, что в Севастополе нет маневренного жилого фонда, куда можно было бы на время поселить семью погорельцев, чтобы дети и родители не жили отдельно.

Как сообщил глава департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, на баланс города приняты 40 новых квартир, но они в черновой отделке, и поселить туда людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пока нет возможности. Прямо на совещании для семьи начали искать места в общежитиях, но тоже безрезультатно.

Михаил Развожаев попросил Станислава Борисенко поторопить коллег из МВД с подготовкой справки, чтобы семья как можно быстрее получила миллион рублей. Супруги собираются строить на участке новый дом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь