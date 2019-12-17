Семьям погибших военнослужащих погасят ипотеку

17 декабря 2019     17
Семьям погибших военнослужащих погасят ипотеку

Соответствующий законопроект в третьем, окончательном, чтении приняли депутаты Государственной думы.

Государство досрочно погасит ипотеку семьям военных, погибших при выполнении служебного долга. Поправки в федеральный закон приняты в окончательном третьем чтении. Таким образом, кредиты, взятые на покупку жилья, будут погашены из бюджета единым платежом до вступления в наследство родственников погибших. Действие закона распространяется не только на жён и детей, но и на родителей при условии, что своей семьи у военнослужащего не было.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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