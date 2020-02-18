Семьям Севастополя расскажут о полагающихся им льготах

18 февраля 2020     11
Семьям Севастополя расскажут о полагающихся им льготах

Севастопольские семьи смогут получать бесплатные консультации о мерах социальной поддержки, которые действуют в городе.

В Севастополе начала работу «семейная приёмная» партии «Единая Россия». Участников первой встречи интересовала выплата регионального материнского капитала, пособий для малообеспеченных. Женщины также спрашивали, какие льготы существуют для одиноких матерей. На их вопросы отвечала специалист Департамента труда и соцзащиты Севастополя Мария Кондратенко. Такие встречи, обещают организаторы «семейной приемной», станут регулярными. Они нужны ещё и для получения обратной связи от севастопольцев: чтобы власти знали, с какими проблемами сталкиваются молодые родители.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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