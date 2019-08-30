"Семья года" из Севастополя отправится на встречу с Президентом России

30 августа 2019     7
"Семья года" из Севастополя отправится на встречу с Президентом России

Победители всероссийского конкурса “Семья года” севастопольцы Сергей и Ольга Гридчины приглашены на приём к президенту. Жюри признало их лучшими хранителями традиций. Гридчины – династия военных моряков, и в их семье есть свои принципы воспитания детей и секрет крепких отношений. 

Собрать в полном свой семейный батальон, сложнее чем командовать воинской частью, шутит капитан 2-го ранга Сергей Гридчин. Но сегодня повод для сбора особый – Гридчины стали лауреатами всероссийского конкурса “Семья года”. В честь этого музей флота приглашает их на экскурсию, посвящённую семейным традициям черноморцев.

Фамилия Гридчиных вписана в историю российского флота четырежды. Отец главы семейства – Николай Гридчин служил на Севере и Черном море, отец его супруги – ветеран Балтийского флота, командир ракетного катера “Тамбовский комсомолец”. Когда дочь связала жизнь с армией и стала связисткой, Сергей Гридчин не удивился. Сильно волноваться его заставило другое событие, когда Анастасия собралась замуж за военного врача.

«Он позвонил командиру моей части и спросил обо мне, командир части дал хороший отзыв. Он тоже улыбнулся, сказал, что “так вот интересовались тобой по случаю знакомства с Анастасией”, но я в принципе нормально отнёсся к этому, потому что представил себя на месте отца. Уже после этого звонка я пришёл в гости», – говорит Роман Якименко.

Теперь пара воспитывает годовалого сына. Его родные дяди, братья Анастасии, немногим старше.

В музее Сергей демонстрирует сыновьям пороховой ящик, а его жена шутит, что их дети сами как порох – в трёхлетнем возрасте их средний сын устроил дома настоящий пожар на День Победы.

«Началось авиа-шоу в 16:00, а у меня дома двухмесячный Владислав, и у меня файер-шоу, у меня горит квартира. Он нашёл зажигалку, которую купил папа, пока я лежала в больнице, она лежала на кухне в верхнем ящике. При этом закрыл за собой дверь и стоял наблюдал за этим», – говорит Ольга Гридчина.

Тогда сына ждала серьёзная трудовая повинность. А вообще каждый из детей Гридчиных сам чистит себе обувь и умеет готовить. Куда сложнее кулинарных оказывается рецепт крепости семьи. Супруги раскрывают только некоторые его ингредиенты. Первый – совместный ужин, пусть он состоится хоть в десять вечера. Второй – куда он, туда она. Несколько раз Ольга встречала Новый Год в части, где служит муж, лишь бы быть в этот праздник вместе. Отпуска и командировки они тоже не планируют заранее, исключение сделают в этом октябре. Тогда победителей “Семьи года” ждёт встреча с Президентом страны.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь

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