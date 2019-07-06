Семья из Крыма подделывала документы для мигрантов

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Для привлечения клиентов они использовали социальные сети. Подозреваемые вносили недостоверные сведения в учетные документы, подделывали подписи должностных лиц, использовали фальшивые оттиски штампов органов миграционного контроля. И за обеспечение иностранным гражданам видимости их законного пребывания на территории России получали солидное вознаграждение.

Сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность семейной пары, которая занималась подделкой миграционных документов.

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