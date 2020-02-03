Семья с детьми пострадала в аварии на трассе в Крыму

В Крыму двое несовершеннолетних детей и женщина получили травмы при столкновении автобуса с иномаркой.

Три пассажира легкового автомобиля получили травмы в ДТП на автодороге Черноморское – Евпатория. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, водитель «Шевроле» не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом. От удара, легковушку вылетела в кювет. Двое детей 2019 и 2013 гг. рождения, находившиеся в иномарке, получили травмы различной степени тяжести. Пострадала также и пассажирка авто.

Оба водителя были трезвы. В настоящее время по данному происшествию проводится проверка.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь