Семь страйкбольных команд из Южного военного округа соревнуются в Севастополе

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» 27 октября начались соревнования по страйкболу на Кубок командующего войсками Южного военного округа.

Открытый чемпионат пройдёт в виде военно-тактической игры на полигоне со сложным рельефом, строениями и укреплениями. За Кубок сразятся команды из Севастополя, Керчи, Симферополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Сочи, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Для реалистичности боёв, в соревнованиях задействуют бронетранспортёр БТР 82А, автомобили «Тигр» и «Урал», около 40 военнослужащих Черноморского флота и пиротехнику.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь