В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» 27 октября начались соревнования по страйкболу на Кубок командующего войсками Южного военного округа.
Открытый чемпионат пройдёт в виде военно-тактической игры на полигоне со сложным рельефом, строениями и укреплениями. За Кубок сразятся команды из Севастополя, Керчи, Симферополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Сочи, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Для реалистичности боёв, в соревнованиях задействуют бронетранспортёр БТР 82А, автомобили «Тигр» и «Урал», около 40 военнослужащих Черноморского флота и пиротехнику.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
Древний некрополь может находиться на участке, передаваемом Херсонесу
Учёные предполагают, что на участке, который Министерство обороны России передаёт музею-заповеднику «Херсонес Таврический», мог находиться античный некрополь. «Полагаем, что там …
|
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России, а также Турции, Сирии и Ираку за помощь в уничтожении главы ИГ («Исламское …
|
Семь страйкбольных команд из Южного военного округа соревнуются в Севастополе
В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» 27 октября начались соревнования по страйкболу на Кубок командующего войсками Южного военного округа. …
|
Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео
@dimsmirnov175 / Telegram Президент России Владимир Путин посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану закрыть от телекамер карты, которые тот …
|
Новак рассказал о строительстве «Турецкого потока»
15:55 Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что, подрядная организация гарантировала, что работы по строительству газопровода «Турецкий поток» будут завершены …