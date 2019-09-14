Сенатором от Севастополя стала Екатерина Алтабаева

14 сентября 2019     23
Сенатором от Севастополя стала Екатерина Алтабаева

Её кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия». Депутаты законодательного собрания предложение поддержали единогласно.

На сессии Заксобрания в поддержку кандидатуры Алтабаевой выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. И в случае избрания пообещал оказать ей поддержку, необходимую на первом этапе исполнения обязанностей сенатора.

Екатерина Алтабаева приступит к работе в Совете Федерации с 26 сентября, после того, как сенаторы выйдут с каникул. Нынешний сенатор от Заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева не сможет продолжить работу в Совете Федерации, так как не участвовала в выборах и не была переизбрана депутатом Заксобрания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: sevzakon.ru

Источник: Вести.Севастополь

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