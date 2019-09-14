Сенатором от Севастополя стала Екатерина Алтабаева

Её кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия». Депутаты законодательного собрания предложение поддержали единогласно.

На сессии Заксобрания в поддержку кандидатуры Алтабаевой выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. И в случае избрания пообещал оказать ей поддержку, необходимую на первом этапе исполнения обязанностей сенатора.

Екатерина Алтабаева приступит к работе в Совете Федерации с 26 сентября, после того, как сенаторы выйдут с каникул. Нынешний сенатор от Заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева не сможет продолжить работу в Совете Федерации, так как не участвовала в выборах и не была переизбрана депутатом Заксобрания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: sevzakon.ru

Источник: Вести.Севастополь