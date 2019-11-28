Сенатор Куликов: офицерам ВМФ, выходящим на пенсию, оставят кортики

28 ноября 2019     15
Сенатор Куликов: офицерам ВМФ, выходящим на пенсию, оставят кортики

Офицерам военно-морского флота вернут кортики в феврале следующего года. Об этом сегодня заявил сенатор Валерий Куликов во время приема граждан.

С вопросом, касающимся наградного оружия, к нему несколько месяцев назад обратился капитан 1 ранга в отставке, председатель Севастопольского отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев.

Раньше кортики выдавали выходящим на пенсию российским военнослужащим для пожизненного хранения. Для них это был символ принадлежности к флоту. Но в 2013-ом году отставных офицеров лишили такого права, и они должны были сдавать кинжалы, поскольку их приравняли к холодному оружию. Вопрос возвращения отставным офицерам права ношения кортика сейчас прорабатывается Минобороны совместно с органами управления войсками Росгвардии. В Севастополе его тоже держат на контроле.

«Практическую часть взял на себя наш сенатор – вице-адмирал Валерий Владимирович Куликов. Человек энергичный, настойчивый, он всегда добивается боевого успеха. Он избрал очень толковый реализуемый путь – установил личный контакт с людьми, которые на разных этапах, в разных ведомствах за это дело отвечают», – рассказал Сергей Горбачев.

Также упростят систему порядка хранения и ношения кортиков. И офицеры вновь смогут спокойно носить оружие с парадной и парадно-выходной формой одежды, заявил Куликов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Ветеранские организации Севастополя ждут ответа от врио губернатора Развожаева
Ветеранские организации Севастополя ждут ответа от врио губернатора Развожаева

Общественность Севастополя, так и не воплотившаяся в единый центр общественных мнений в лице Общественной палаты, всё же имеет разрозненное, но …


В Кемерово купили новогоднюю елку, которая стоит в три раза дороже кремлевской
В Кемерово купили новогоднюю елку, которая стоит в три раза дороже кремлевской

В Кемерове искусственную ель за 18 миллионов рублей купили из-за плохого состояния предыдущего дерева, прослужившего городу 11 лет. Новое оборудовано современной электроникой — оно …


Сенатор Куликов: офицерам ВМФ, выходящим на пенсию, оставят кортики
Сенатор Куликов: офицерам ВМФ, выходящим на пенсию, оставят кортики

Офицерам военно-морского флота вернут кортики в феврале следующего года. Об этом сегодня заявил сенатор Валерий Куликов во время приема граждан. …


Ремонт после ремонта: сотрудники горхоза заставят строителей снова белить стены в подъездах
Ремонт после ремонта: сотрудники горхоза заставят строителей снова белить стены в подъездах

Непарадные парадные. Сотрудники департамента городского хозяйства проинспектировали дома, где недавно завершили ремонт подъездов. Они пришли к выводу, что по некоторым …


СМИ: Болельщик «Зенита» приговорён к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за удар сотрудника ОМОНа
СМИ: Болельщик «Зенита» приговорён к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за удар сотрудника ОМОНа

14:18 Болельщик санкт-петербургского «Зенита» Артур Данилов получил год и восемь месяцев колонии за удар ногой по представителю силовых структур РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты