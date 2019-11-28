Сенатор Куликов: офицерам ВМФ, выходящим на пенсию, оставят кортики

Офицерам военно-морского флота вернут кортики в феврале следующего года. Об этом сегодня заявил сенатор Валерий Куликов во время приема граждан.

С вопросом, касающимся наградного оружия, к нему несколько месяцев назад обратился капитан 1 ранга в отставке, председатель Севастопольского отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев.

Раньше кортики выдавали выходящим на пенсию российским военнослужащим для пожизненного хранения. Для них это был символ принадлежности к флоту. Но в 2013-ом году отставных офицеров лишили такого права, и они должны были сдавать кинжалы, поскольку их приравняли к холодному оружию. Вопрос возвращения отставным офицерам права ношения кортика сейчас прорабатывается Минобороны совместно с органами управления войсками Росгвардии. В Севастополе его тоже держат на контроле.

«Практическую часть взял на себя наш сенатор – вице-адмирал Валерий Владимирович Куликов. Человек энергичный, настойчивый, он всегда добивается боевого успеха. Он избрал очень толковый реализуемый путь – установил личный контакт с людьми, которые на разных этапах, в разных ведомствах за это дело отвечают», – рассказал Сергей Горбачев.

Также упростят систему порядка хранения и ношения кортиков. И офицеры вновь смогут спокойно носить оружие с парадной и парадно-выходной формой одежды, заявил Куликов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь