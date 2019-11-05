Сербская партия хочет добиваться признания присоединения Крыма

Лидер радикальной партии страны считает, в 2014 году была исправлена историческая несправедливость.

Сербская радикальная партия намерена обратиться к правительству своей страны с предложением официально признать Крым регионом России.

«Мы хотим призвать правительство Сербии признать территориальную целостность Российской Федерации, признать Крым, Севастополь как её часть», – рассказал глава партии и представитель делегации Сербии в ПАСЕ Александр Шешель во время видеомоста в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что Москва – самый сильный союзник Сербии в Совбезе ООН, который поддерживает территориальную целостность страны в косовском вопросе.

По словам Шешеля, в 2014 году, благодаря референдуму, была исправлена историческая несправедливость.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь