Сербы в Крыму почувствовали себя как дома

13 сентября 2019     14
Сербы в Крыму почувствовали себя как дома

Сегодня Балаклаву посетила делегация студентов и преподавателей из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Они приехали в рамках международной стажировки, которую проводит Русское географическое общество. Зарубежные гости осмотрели набережную, поднялись к крепости Чембало и затем на пароме отправились на Яшмовый пляж к мысу Фиолент.

«Почему здесь нет 20-ти миллионов русских? Это мне не понятно. Мне кажется, здесь очень-очень круто! Есть море, климат отличный, – делится впечатлениями Владан Грбович, сотрудник Центра Русского географического общества в Сербии, преподаватель географического факультета Белградского университета. –  Природа красивая, здания! Очень похоже на некоторые части Сербии. Просто ощущаешь себя как дома. И люди сердечные очень, гостеприимные. Нам очень приятно было гулять здесь! Люди, которые видели флаг наш, говорили: “Братья-сербы!”

Завтра делегация посетит музей-заповедник “Херсонес Таврический”. А 15 сентября отправится в Краснодар.

Источник: Вести.Севастополь

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