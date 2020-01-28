Сергей Аксенов обещал помочь парку «Тайган» после устранения нарушений

28 января 2020     13
Сергей Аксенов обещал помочь парку «Тайган» после устранения нарушений

Глава Крыма обсудил с предпринимателем Олегом Зубковым будущее развитие и функционирование сафари-парка.

По результатам совещания были достигнуты соглашения о работе парка, а также определены сроки устранения нарушений в сфере ведения налоговой отчетности и ветеринарии. Сергей Аксенов пообещал поддержку властей владельцу «Тайгана», отметив, что инвестиционный совет республики готов рассмотреть предложения по развитию парка.

На рабочей встрече присутствовал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. Он сообщил о том, что для устранения выявленных нарушений создана рабочая группа, в которую вошли представители Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, Министерства имущественных и земельных отношений, Государственного комитета ветеринарии и Службы государственного строительного надзора.

В свою очередь, Олег Зубков утверждает, что нарушения, которые выявлены в ходе проверок парка властями Крыма, будут устранены в срок.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Главы Республики Крым 

Источник: Вести.Севастополь

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