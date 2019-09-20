Сергей Аксенов проанонсировал частичное обновление Совета министров Крыма

Общаясь с журналистами после принятия присяги, переизбранный глава Крыма сообщил, что исполнительная власть будет частично обновлена.

Также Сергея Аксенова спросили, появится ли в республике новый председатель Совета министров. Пока он сам совмещает должности главы и премьер-министра. Окончательное решение еще не принято, и, судя по словам Аксенова, в этом вопросе, скорее всего, всё останется как есть.

«Все эти изменения – чисто декоративные. Даже если мы примем такое решение – без перестройки структуры, без изменения штатной численности, увеличения финансирования. Идет речь просто о том, чтобы разделить возможность представительских функций. Посмотрим, какая будет ситуация», – сказал Аксёнов журналистам.

Источник: Вести.Севастополь