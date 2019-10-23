Сергей Аксенов рассказал, где и когда в Крыму появится игорная зона

Все решения по созданию на полуострове игорной зоны полностью оформлены, все необходимые соглашения будут заключены в течение ноября, сообщил глава республики Крым в интервью агентству ТАСС.
Место было определено на общественных слушаниях — это поселок Кацивели на Южном берегу Крыма. Там уже началась подготовка к созданию игорных заведений. Рассчитаны они будут на богатых приезжих, сказал Сергей Аксенов. Он считает, что инвесторы смогут сделать эту зону на уровне мировых стандартов, и уверен, что санкции не отпугнут игроков, особенно если сервис будет качественным.
По словам главы республики, игорная она может заработать уже через два года.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта worldimmotrade.ru
Источник: Вести.Севастополь
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