Сергей Аксёнов анонсировал сотню визитов иностранных делегаций в Крым

В 2020 году полуостров планируют посетить порядка сотни делегаций из разных стран мира.

«Мы ожидаем до 100 миссий различных, и предпринимательских, и депутатских, в Республику Крым за 2020 год. Главная наша задача – показать иностранным журналистам то, что происходит в российском Крыму», – заявил Сергей Аксёнов в МГИМО во время выступления перед студентами.

Он уточнил, что у крымчан запланировано на будущий год более 10 бизнес-миссий. Предприниматели, представители власти и журналисты отправятся налаживать экономические связи полуострова с другими государствами, в частности с Кубой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь