Сергей Аксёнов выступил против нового названия для Крыма

Глава республики призвал завершить обсуждение возможного переименования Крыма.
«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на Родину – в Российскую Федерацию – вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить», – написал он на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Аксёнов отметил, что необходимо работать и делать жизнь крымчан лучше, а подобные дискуссии оставить для научных кругов.
Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов положительно оценил идею добавить к названию Республики исторического обозначения – Таврида.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: ВКонтакте
Источник: Вести.Севастополь