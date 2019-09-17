Сергей Аксёнов выступил против нового названия для Крыма

Аксёнов отметил, что необходимо работать и делать жизнь крымчан лучше, а подобные дискуссии оставить для научных кругов.

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на Родину – в Российскую Федерацию – вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить», – написал он на своей странице в соцсети ВКонтакте.

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