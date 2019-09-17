Сергей Аксёнов выступил против нового названия для Крыма

17 сентября 2019     24
Сергей Аксёнов выступил против нового названия для Крыма

Глава республики призвал завершить обсуждение возможного переименования Крыма.

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на Родину – в Российскую Федерацию – вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить», – написал он на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Аксёнов отметил, что необходимо работать и делать жизнь крымчан лучше, а подобные дискуссии оставить для научных кругов.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов положительно оценил идею добавить к названию Республики исторического обозначения – Таврида.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россия представит доказательства незаконности получения ПриватБанком активов в Крыму
Россия представит доказательства незаконности получения ПриватБанком активов в Крыму

Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы Российской Федерации о размере убытков банка, сообщается на сайте Минюста РФ. Арбитры …


Служба экстренной психологической помощи МЧС отмечает 20-летие
Служба экстренной психологической помощи МЧС отмечает 20-летие

Южный федеральный округ, единственный в стране, где существуют два Центра помощи: в Ростове-на-Дону и в Севастополе. Темно и тихо. Непривычно …


Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью
Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью

Американский чиновник Джейме Андрейд (Jaime Andrade) стал жертвой пролетающего мимо голубя во время интервью каналу CBS. Об инциденте сообщается на …


МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море
МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море

Министерство иностранных дел России вызвало Временного поверенного в делах КНДР в России Чина Чжона Хёпа в связи с инцидентом в …


Севприроднадзор призывает горожан явиться на субботник
Севприроднадзор призывает горожан явиться на субботник

21 сентября  в Севастополе пройдут три субботника в рамках проекта «Сделаем!». Севастопольское главное управление природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) проводит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты