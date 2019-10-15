Сергей Аксёнов поручил включить отопление в социальных объектах Крыма

Отопление в учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы начнут подавать в течении трёх дней.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил включить теплоснабжение в социальных объектах республики. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Вконтакте.

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым уже рекомендовало муниципальным образованиям принять соответствующие распоряжения. Большинство школ, детских садов, больниц и других социальных объектов должно быть обеспечено теплом в течение трёх дней», – говорится в сообщении.

По словам Аксёнова, такое решение было принято по просьбам родителей и руководителей вышеупомянутых учреждений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь