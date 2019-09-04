Сергей Аксёнов предложил прикреплять крымчан и к частным клиникам

Глава республики считает, что это позволит работникам государственных медучреждений не чувствовать себя хуже, чем сотрудники частных.
Сергей Аксёнов предложил прикрепить часть населения Крыма к частным клиникам, передаёт Крыминформ.
«Мы хотим, чтобы мы с вами такие правила выстроили, чтобы люди, работающие в государственной медицине, чувствовали себя не хуже, чем те, кто работает в частной», – сказал глава республики.
Он отметил, распределение обслуживаемого населения между государственными и частными медучреждениями поможет уравновесить ситуацию.
По информации Аксёнова, сейчас в регионе не хватает 598 врачей и 1483 специалиста среднего медицинского звена.
Решать вопрос с дефицитными специалистами планируется за счёт доплат из республиканского бюджета: для врачей – семь тысяч рублей в месяц, фельдшерам – пять тысяч и четыре – для медсестёр и акушеров.
Информационная служба «Вести – Севастополь»
Фото: crimeamedia.ru
Источник: Вести.Севастополь