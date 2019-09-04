Сергей Аксёнов предложил прикреплять крымчан и к частным клиникам

4 сентября 2019     16
Сергей Аксёнов предложил прикреплять крымчан и к частным клиникам

Глава республики считает, что это позволит работникам государственных медучреждений не чувствовать себя хуже, чем сотрудники частных.

Сергей Аксёнов предложил прикрепить часть населения Крыма к частным клиникам, передаёт Крыминформ.

«Мы хотим, чтобы мы с вами такие правила выстроили, чтобы люди, работающие в государственной медицине, чувствовали себя не хуже, чем те, кто работает в частной», – сказал глава республики.

Он отметил, распределение обслуживаемого населения между государственными и частными медучреждениями поможет уравновесить ситуацию.

По информации Аксёнова, сейчас в регионе не хватает 598 врачей и 1483 специалиста среднего медицинского звена.

Решать вопрос с дефицитными специалистами планируется за счёт доплат из республиканского бюджета: для врачей – семь тысяч рублей в месяц, фельдшерам – пять тысяч и четыре – для медсестёр и акушеров.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Фото: crimeamedia.ru

Источник: Вести.Севастополь

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