Сергей Аксёнов против передачи коллекторам долгов по ЖКХ

23 января 2020     15
Сергей Аксёнов против передачи коллекторам долгов по ЖКХ

А такая инициатива сейчас обсуждается в Госдуме России, там готовится новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. 

«Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав людей. Только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан», – написал глава республики на своей странице в соцсети Facebook.

Сергей Аксенов рассчитывает, что депутаты Государственной Думы и сенаторы от Крыма поддержат его позицию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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