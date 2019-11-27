Сергей Аксёнов 26 ноября отмечает день рождения

В 2010 году избран депутатом Верховного Совета АР Крым от «Русского единства». С 14 апреля 2014 года временно исполнял обязанности главы Республики Крым. С 9 октября 2014 года – глава Крыма. 20 сентября 2019 года Сергей Аксёнов был избран на второй срок.

Сергей Аксёнов родился 26 ноября в городе Бельцы Молдавской ССР. Учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище.

Сегодня главе Республики Крым исполнилось 47 лет.

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Сергей Аксёнов 26 ноября отмечает день рождения Сегодня главе Республики Крым исполнилось 47 лет. Сергей Аксёнов родился 26 ноября в городе Бельцы Молдавской ССР. Учился в Симферопольском …

