Сергей Безруков дал спектакль в ДКР и посетил СевТЮЗ

8 февраля 2020     21
Сергей Безруков дал спектакль в ДКР и посетил СевТЮЗ

В пятницу вечером с аншлагом во Дворце культуры рыбаков прошел музыкально-поэтический спектакль «Исповедь хулигана» о жизни Сергея Есенина в стихах и песнях. Это авторский проект Народного артиста России Сергея Безрукова, с которым он гастролирует по регионам.

До начала спектакля актер также посетил Севастопольский ТЮЗ и встретился с его коллективом. Безруков – председатель общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины», в котором театр участвует с первого дня его создания.

Служба информации «Вести – Севастополь» На фото Сергей Безруков с художественным руководителем СевТЮЗа Людмилой Оршанской 

Источник: Вести.Севастополь

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