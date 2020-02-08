Сергей Безруков дал спектакль в ДКР и посетил СевТЮЗ

В пятницу вечером с аншлагом во Дворце культуры рыбаков прошел музыкально-поэтический спектакль «Исповедь хулигана» о жизни Сергея Есенина в стихах и песнях. Это авторский проект Народного артиста России Сергея Безрукова, с которым он гастролирует по регионам.

До начала спектакля актер также посетил Севастопольский ТЮЗ и встретился с его коллективом. Безруков – председатель общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины», в котором театр участвует с первого дня его создания.

Служба информации «Вести – Севастополь» На фото Сергей Безруков с художественным руководителем СевТЮЗа Людмилой Оршанской

Источник: Вести.Севастополь