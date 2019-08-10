Сергей Полунин назначен и.о. ректора будущей Академии хореографии в Севастополе

10 августа 2019     16
Сергей Полунин назначен и.о

Министр культуры России Владимир Мединский подписал приказ о назначении Сергея Полунина исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии с 12 августа до проведения выборов ректора. Академия должна появиться в Севастополе в 2022 году в рамках создания культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный. Учиться там смогут 250 человек. Отбор детей в Академию уже начался.

Сергей Полунин – приглашенный премьер Баварского Национального балета. Также он выступает в Новосибирском театре оперы и балета. С его участием там были поставлены три балета: «Спартак», «Корсар» и «Пахита». Так балет «Спартак» новосибирского театра 13 августа смогут увидеть и зрители Севастополя. Эта постановка откроет фестиваль оперы и балета в Херсонесе.

Сергею Полунину 29 лет. Он родился в Херсоне, учился в хореографическом училище в Киеве, затем в Школе Королевского балета в Лондоне. По окончании обучения в 17 лет был принят в труппу лондонского Королевского балета. Два года спустя, в 19 лет, он стал самым молодым премьером Ковент-Гардена за всю историю труппы.

В 2017 году Полунин принял сербское гражданство, а в 2018-ом решил получить российское.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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