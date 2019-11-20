Сергей Полунин отмечает юбилей

Ректору Севастопольской Академии хореографии сегодня исполняется 30 лет. Новое десятилетие жизни он встречает уже в должности руководителя учебного заведения, созданного в Севастополе в этом году.

Этим летом во время международного фестиваля «Опера и балет в Херсонесе» у севастопольцев была возможность увидеть Сергея Полунина на сцене – во фрагменте постановки новосибирского театра «Спартак». Также он лично проводил все наборы детей в академию хореографии, а потом представил первых учеников президенту Путину во время его августовского визита в Севастополь.

– Вы востребованный артист, модный, я бы даже сказал, вы нарасхват, и вы будете здесь сидеть, работать? – спросил тогда Путин у Полунина. – Дети – это самое большое счастье, я считаю, – коротко ответил танцовщик. Путин не поверил, пришлось вмешаться вице-премьеру российского правительства Ольге Голодец, которая курирует создание Академии хореографии. – Сергей много времени провел при отборе детей, – сообщила она президенту.

Кадр из шоу «Satori»

Сергей – приглашенный премьер Баварского национального балета, кроме того, со своим новым шоу «Satori» (с японского «просветление») он гастролирует по городам Европы и России. В интервью журналу «Beatrice Magazine» он рассказал, как планирует совмещать ректорскую работу и творчество.

«Я считаю, на все всегда можно найти время, если не отвлекаться на то, что уводит тебя от выполнения своей миссии. Даже у меня есть три-четыре часа, на которые я могу зависнуть в телефоне. Ректорство – новое событие, и сейчас все идет потихоньку, шаг за шагом. Главное – меня поддерживают правительство и моя команда. Главное – самому себе не ставить рамок. Помню, когда я приехал в Россию, я подумал: «Блин, да это самая свободная страна в мире!». Мне здесь свободно, здесь я меняю свой мир и вижу, как и окружающий мир меняется вокруг меня. Есть бумажная работа, есть финансовая ответственность, но больше всего меня интересует художественная часть – развитие детей, самой школы. Уже в ближайших планах задействовать воспитанников Академии в своих творческих проектах, в конкурсах на телевидении. Балет надо популяризировать, в том числе, для того, чтобы больше мальчиков приходило учиться», – сказал Полунин в интервью.

Планов уйти со сцены и посвятить себя только преподаванию у Полунина пока нет. Он говорит, что только к 30-ти годам обрел свободу танца, когда есть эмоции, волнение, адреналин, «но больше нет самой борьбы против танца».

«Преподавание, мне кажется, – самая высокая из профессий. Когда ты становишься учителем, выше этого нет ничего. До того, как я начал давать уроки, я так не думал. Признаюсь, я считал, что, если ты – учитель, значит, у тебя в жизни ничего не получилось, и у тебя не осталось другого выхода», – говорит танцовщик.

В интервью Полунин рассказал и о том, что хотел бы наладить в Севастополе максимально нетравматичный процесс обучения, потому что балетное преподавание в России пока остается одним из самых жестких в мире: учителя очень много требуют – танцовщики работают почти на износ. Полунин считает, что детей надо хвалить и подбадривать, а не ломать психологически. Когда ругали его самого, техника только ухудшалась.

– Вам не кажется, что для должности руководителя академии ваша фигура в некотором роде уязвима? – спросила у Полунина интервьюер Екатерина Поллак. – К примеру, слышны обвинения, что у вас нет педагогического или иного образования, нет достаточного опыта для того, чтобы профессионально руководить академией. Что вы можете ответить на это? – Думаете, тем, кто так утверждает, все известно? Полагаю, они только считают, что все знают. У меня есть два образования – педагогическое и хореографическое, которые я получил в Украине, в Херсоне, несколько лет назад. Меня бы не утвердили в должности, если бы у меня не было образования, в документах все расписано строго, – ответил Сергей. – Вместе с тем, если ждать долго человека «правильного», с идеальным резюме, можно упустить время и потерять идейную поддержку от государства. Мне важно запустить процесс. А распространяемые слухи… мне удивительно это. Наверное, это конкуренты или люди, обиженные на жизнь.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь