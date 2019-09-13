Сергей Полунин проведет дополнительный набор в Академию хореографии

13 сентября 2019     15
Сергей Полунин проведет дополнительный набор в Академию хореографии

В новую Академию хореографии объявлен третий набор. В следующее воскресенье 22 сентября в Севастопольском театре танца им. Вадима Елизарова на проспекте Нахимова его проведет руководитель Академии Сергей Полунин.

Он намерен отобрать еще 10 талантливых ребят 1-2 классов, которые будут заниматься в Академии на гранты Благотворительного фонда Серея Полунина.

Регистрация детей начнется в 9:00. Родителей просят принести фотографию ребенка  форматом 3х4.

Фото правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

«Роскосмос»: Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года
«Роскосмос»: Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года

10:38 В «Роскосмосе» сообщили, что пять японских спутников будут запущены на орбиту после апреля 2020 года на ракете «Союз-2» с …


Где в Севастополе на выходных ограничат движение
Где в Севастополе на выходных ограничат движение

14 и 15 сентября с 09:30 до 14:00 вводится временное ограничение все видов транспортных средств по участку автомобильной дороги Севастополь-Инкерман, …


В какие страны ездят россияне
В какие страны ездят россияне

Число выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года увеличилось на 1,1 млн (или 5,6%) поездок по сравнению с таким же периодом …


На линии Артбухта – Северная сокращено число паромов
На линии Артбухта – Северная сокращено число паромов

Из-за существенного снижения пассажиропотока Севморпорт принял решение сократить число паромов на линии Артбухта – Северная. Со вчерашнего дня там работает …


Сергей Полунин проведет дополнительный набор в Академию хореографии
Сергей Полунин проведет дополнительный набор в Академию хореографии

В новую Академию хореографии объявлен третий набор. В следующее воскресенье 22 сентября в Севастопольском театре танца им. Вадима Елизарова на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты