Сергей Полунин проведет дополнительный набор в Академию хореографии

В новую Академию хореографии объявлен третий набор. В следующее воскресенье 22 сентября в Севастопольском театре танца им. Вадима Елизарова на проспекте Нахимова его проведет руководитель Академии Сергей Полунин.
Он намерен отобрать еще 10 талантливых ребят 1-2 классов, которые будут заниматься в Академии на гранты Благотворительного фонда Серея Полунина.
Регистрация детей начнется в 9:00. Родителей просят принести фотографию ребенка форматом 3х4.
Фото правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь