Сергей Полунин проведет дополнительный набор в Академию хореографии

В новую Академию хореографии объявлен третий набор. В следующее воскресенье 22 сентября в Севастопольском театре танца им. Вадима Елизарова на проспекте Нахимова его проведет руководитель Академии Сергей Полунин.

Он намерен отобрать еще 10 талантливых ребят 1-2 классов, которые будут заниматься в Академии на гранты Благотворительного фонда Серея Полунина.

Регистрация детей начнется в 9:00. Родителей просят принести фотографию ребенка форматом 3х4.

Фото правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь