Сергей Рыбак, один из самых активных ветеранов Севастополя, отмечает 90-летие

9 октября 2019     17
Сергей Рыбак, один из самых активных ветеранов Севастополя, отмечает 90-летие

Сегодня свой юбилей празднует председатель Севастопольской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Сергею Рыбаку, отдавшему службе на флоте 38 лет, исполнилось 90. Как шло становление офицера, как удалось выжить в шаге от гибели и о чем мечтает ветеран?   

Друзья, сослуживцы, коллеги и самые близкие – с самого утра все признаются в теплых чувствах. Радость Сергей Рыбак скрывает за военной выдержкой. Характер закалил еще в раннем детстве двоюродный брат отца – разведчик.

«Детей не было, и он меня к себе брал. И уже с четырех лет начинал меня учить и бойцовским приемам, и зарядку делать, и водой холодной обливаться», – рассказывает Сергей Рыбак.  

Трудности ждали и дальше. Голод в начале 30-х годов. Великая Отечественная война. Эвакуация за Днепр.

После войны была армия. Морское политучилище. Учеба давалось легко и только на “отлично”. Распределение в Очаков. Затем одесская база. Служба заместителем командира дивизиона тральщиков и 62 обезвреженные мины. Перевод в Балаклаву, посвящение в подводники. Одна из ярких страниц – крейсер “Кутузов”. Его бывший командир вручил Сергею Сергеевичу памятное фото родного корабля.

“Чтобы он вспомнил свою молодость – вот ему крейсер, который стоит в Новороссийске. Памятный адрес. И еще буклет есть про “Кутузова”, – говорит Николай Малинка, член совета ветеранов крейсера “Кутузов”, командир корабля с 1979 по 1985 годы.

В Анголе жизнь Сергея Рыбака чуть не оборвалась: машина наткнулась на мину. Спас боец спецназа “Альфа”. А сам Сергей Рыбак однажды спас страну от международного конфликта. В сторону советских эсминцев в Средиземном море шли израильские самолеты. Капитан первого ранга принимает решение – имитировать учения и открыть огонь. Самолеты развернулись.

«Я думал так – или накажут, или в тюрьму посадят, или может быть что-нибудь другое. Но получил Орден Красной Звезды», – вспоминает Сергей Сергеевич.

В его жизни было много встреч с высокопоставленными людьми, но больше всего запомнилось знакомство с Фиделем и Раулем Кастро.

«Когда я обратился: товарищ первый секретарь компартии Кубы, он говорит: ты все сказал? Я отвечаю: все. Ну, говорит, все, теперь я Рауль, ты Сергей – и кончили на этом все титулы», – рассказывает о знакомстве с Раулем Кастро контр-адмирал.

Уйдя в отставку, Сергей Рыбак продолжает активную жизнь. Несколько раз в год с друзьями ходит на охоту – это увлечение с детства. Но больше всего, говорит юбиляр, мечтает сделать так, чтобы ветеранам Севастополя жилось лучше.

Ильдар Саудабаев, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь

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