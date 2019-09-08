Сергей Рыбак уже поставил задачи перед новым депутатским корпусом

8 сентября 2019     17
Сергей Рыбак уже поставил задачи перед новым депутатским корпусом

Депутатам нового созыва Законодательного собрания придется решать наболевшие вопросы по здравоохранению, сельскому хозяйству и жилью. Об этом в ходе работы севастопольского медиацентра заявил председатель Севастопольской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Рыбак.

“Сейчас депутаты решать должны не военные вопросы, они должны решать мирные вопросы, это поднять сельское хозяйство, обеспечить жильем, поднять упавшее наше здравоохранение, чтобы оно всё-таки было таким, как надо, чтобы у нас не стояли очереди везде и всюду, чтобы к врачу записаться и две недели не надо было ждать, пока тебя примет специалист”,- пояснил Рыбак.

По его словам, новый парламент должен принимать такие законы, чтобы обязать правительство города  решать проблемные вопросы севастопольцев, делать все для улучшения жизни горожан.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Глава UFC резко отреагировал на слова фаната, назвавшего бои Нурмагомедова скучными
Глава UFC резко отреагировал на слова фаната, назвавшего бои Нурмагомедова скучными

12:56 Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт резко отреагировал на слова фаната в социальных сетях по поводу зрелищности поединков …


Знаменитую статую быка на Уолл-стрит повредили
Знаменитую статую быка на Уолл-стрит повредили

Полиция Нью-Йорка задержала вандала, который повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит. Об этом сообщает телеканал CBS. В ведомстве отметили, что …


Явка избирателей на выборах депутатов Заксобрания Севастополя за первые два часа
Явка избирателей на выборах депутатов Заксобрания Севастополя за первые два часа

Председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко рассказал, что за первые два часа проведения голосования на выборах депутатов Заксобрания Севастополя явка избирателей …


Севастопольцы идут голосовать с хорошим настроением (ФОТО, ВИДЕО)
Севастопольцы идут голосовать с хорошим настроением (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 8 сентября, севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания второго созыва. Журналисты “ИНФОРМЕРа” посетили избирательный участок № 98, чтобы разведать обстановку. …


На выборах в Севастополе могут быть «наблюдатели» от платформы Навального «Голос»
На выборах в Севастополе могут быть «наблюдатели» от платформы Навального «Голос»

В Севастополе замечены наблюдатели от платформы “Голос” Алексея Навального. Сейчас эта информация проверяется Севизбиркомом. “Для меня это удивительно, – сообщил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты