Сергей Рыбак уже поставил задачи перед новым депутатским корпусом

Депутатам нового созыва Законодательного собрания придется решать наболевшие вопросы по здравоохранению, сельскому хозяйству и жилью. Об этом в ходе работы севастопольского медиацентра заявил председатель Севастопольской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Рыбак.

“Сейчас депутаты решать должны не военные вопросы, они должны решать мирные вопросы, это поднять сельское хозяйство, обеспечить жильем, поднять упавшее наше здравоохранение, чтобы оно всё-таки было таким, как надо, чтобы у нас не стояли очереди везде и всюду, чтобы к врачу записаться и две недели не надо было ждать, пока тебя примет специалист”,- пояснил Рыбак.

По его словам, новый парламент должен принимать такие законы, чтобы обязать правительство города решать проблемные вопросы севастопольцев, делать все для улучшения жизни горожан.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь