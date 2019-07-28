Сергей Санаев: «Важно побороть в себе ненависть и гнев, тогда человек становится мудрым»

Каково это – быть настоящим артистом, хорошо знает актер театра Луначарского Сергей Санаев. На минувшей неделе он получил звание заслуженного – напомню, за последние 40 лет артисты театра не получали почетные звания России – только Украины. Сергей Санаев многократно становился лауреатом премий международных и всероссийских театральных фестивалей. А сейчас он репетирует роль главы клана Капулетти в истории про Ромео и Джульетту. О ролях, сыгранных и предстоящих, профессии и жизненных принципах Сергей Санаев рассказал в интервью Анне Сорокиной.

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Источник: Вести.Севастополь