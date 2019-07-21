Сергей Санаев стал заслуженным артистом России

21 июля 2019     21
Сергей Санаев стал заслуженным артистом России

Сегодня в театре имени Луначарского прошла церемония чествования Сергея Санаева: ему присудили звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба театра, за последние 40 лет севастопольские артисты не получали почетные звания России – только Украины. Сергей Санаев многократно становился лауреатом премий международных и всероссийских театральных фестивалей, стал заслуженным артистом Украины и Республики Крым.

Вручению звания предшествовал спектакль «Фредди, Фред и Фредерик», главную роль в котором исполнил Сергей Санаев. Театр прощается с этим спектаклем, поставленным Владимиром Петровым по пьесе Жана Ануя.

Сергей Санаев родился в 1964 году в Саранске, учился в Государственном институте театрального искусства в Москве. А через год после окончания вуза его пригласили работать в Севастополь, и вот уже 33 года он выходит на сцену театра имени Луначарского. За это время он сыграл больше 60 ролей. В конце 80-ых Санаев стал инициатором создания при театре музыкальной студии и начал обучать коллег основам вокального искусства. Это расширило репертуарный диапазон коллектива, в котором стали появляться музыкальные спектакли и оперетты.

В 2017 году спектакль «Чайка» по пьесе А.Чехова, в котором Сергей Викторович исполняет роль Петра Николаевича Сорина, был признан лучшей премьерой года в Крыму и Севастополе и получил премию «Золотой Грифон».

Фото с сайта театра имени Луначарского

Источник: Вести.Севастополь

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