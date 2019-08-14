Сержанты Росгвардии спасли жизнь сотруднику «Артека»

14 августа 2019     19
Сержанты Росгвардии спасли жизнь сотруднику «Артека»

Во время патрулирования территории международного детского центра «Артек», на одном из его пропускных пунктов сержант полиции Вардан Айрапетян и младший сержант полиции Андрей Никитенко увидели молодого человека, который держался за сердце, тяжело дышал и не мог говорить. Они поняли, что ему необходима медицинская помощь.

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую, а пока ждали бригаду, сами оказали молодому мужчине доврачебную помощь. Благодаря их своевременным действиям удалось избежать серьезных последствий. Приехавшие врачи диагностировали у 24-летнего молодого человека, сотрудника МДЦ «Артек» сердечный приступ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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