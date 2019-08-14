Сержанты Росгвардии спасли жизнь сотруднику «Артека»

Во время патрулирования территории международного детского центра «Артек», на одном из его пропускных пунктов сержант полиции Вардан Айрапетян и младший сержант полиции Андрей Никитенко увидели молодого человека, который держался за сердце, тяжело дышал и не мог говорить. Они поняли, что ему необходима медицинская помощь.

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую, а пока ждали бригаду, сами оказали молодому мужчине доврачебную помощь. Благодаря их своевременным действиям удалось избежать серьезных последствий. Приехавшие врачи диагностировали у 24-летнего молодого человека, сотрудника МДЦ «Артек» сердечный приступ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь