Сеть «курортных» дорог планируют создать в Крыму

27 октября 2019     16
Сеть «курортных» дорог планируют создать в Крыму

Сеть хордовых дорог от трассы «Таврида», по которым туристы смогут добираться до мест отдыха, а производители – доставлять товар, планируется построить в Крыму.

««Таврида» позволяет быстро доехать от Крымского моста в Севастополь. Дальше возникает вопрос, как мы будем добираться до мест отдыха, где массовый заезд в сезон, до мест сельхозпроизводства, наших производственных мощностей? Соответственно, будет создана хордовая сеть автодорог», – рассказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Создание сети «курортных» дорог обойдётся примерно в 50 миллиард рублей. Такие данные приводит ТАСС на основании стоимости строительства аналогичных дорог.

Ожидается, что хордовые трассы свяжут «Тавриду» Судаком, Феодосией и Ялтой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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