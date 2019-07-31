Сибиряки провели в Севастополе открытый мастер-класс по кёрлингу

Сегодня в Севастополе для всех желающих прошел открытый мастер-класс по кёрлингу. Его провела команда из Красноярского края, которая приехала в город на оздоровительно-спортивные сборы. Ребята будут готовиться к предстоящему Чемпионату России, а заодно и популяризировать этот вид спорта среди севастопольцев.

Севастопольскому кёрлингу – три года, но пока на лёд выходят только спортсмены с ограниченными возможностями.

«Классического кёрлинга нет, так как проблема в том, что нет специализированных дорожек. То есть мы сами спортсмены занимаемся на льду в центре “Муссон”. Ну а в дальнейшем планируется развивать классический кёрлинг. В Южных регионах в диковинку такой вид спорта, думаю, будет много желающих», – говорит Артемий Цаплин, тренер по кёрлингу на колясках.

Севастопольская сборная по кёрлингу на колясках уже показывает хорошие результаты. Первое серьёзное достижение – третье место на чемпионате России в марте этого года. Хотя ещё несколько лет назад спортсмены о таких победах даже не мечтали.

«В начале планов никаких не было. Это были пробные силы, пробный вид спорта, тем более в Севастополе. Но сейчас я уже понимаю, что моя жизнь без кёрлинга немыслима. Мне не хватает, когда нет тренировок или большие перерывы. Кёрлинг стал моей жизнью», – говорит Наталья Кузьминова, член севастопольской сборной команды по кёрлингу на колясках.

Севастопольские спортсмены и сибиряки познакомились на чемпионате страны, который проходил в Красноярске. Договорились дружить и сотрудничать. Кроме мастер-классов гости привезли подарок – напольный кёрлинг. Попробовать свои силы сегодня могли все желающие.

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Дмитрий Туркин, Антон Кузнецов, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь