Сигнал к лучшему: как Севастополь переходит на цифровое вещание?

В понедельник, 14 октября, Севастополь, как и ещё 19 регионов России, переходит на цифровое телевещание. Тем самым будет полностью завершено поэтапное внедрение нового формата телетрансляции в стране. В нём бесплатно и в высоком качестве доступны 20 каналов, в том числе, и наш – “Россия 1”. Принимать сигнал смогут владельцы любых телевизоров, правда некоторым понадобится подключить специальную приставку.

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Чтобы жители Севастополя не отстали от технического прогресса, Артём Кислицов, посол цифрового будущего, рано утром обходит рынок “Чайка”. Инженер российской телерадиосети накануне отключения аналогового ТВ проверяет, не завышают ли продавцы цены на цифровые приставки.

«Мы проверяем наличие телевизионного оборудования, антенн, приставок, кабелей, стоимость их полного комплекта, – рассказывает Артём Кислицов, – в комплект, стоимостью две тысячи рублей, входит приставка, антенна и 25 метров кабеля».

Самая недорогая приставка стоит 750 рублей. Это технический минимум, без дополнительных опций, таких, как чтение флеш-карт и выход в Интернет. Какие телеприёмники можно подключить к этому устройству?

«Практически любые телевизоры, которые имеют низкочастотный вход. Что это такое? Это так называемые в народе “колокольчики”, по-научному это называются разъёмы “RCA”, разъём “SCART” или более современные телевизоры – “HDMI” – на любой телевизор можно подключить эту приставку», – объясняет Андрей Гляненко, индивидуальный предприниматель.

Трёхцветные “тюльпаны” считаются устаревшим стандартом, поэтому картинку лучше передавать на экран по интерфейсу “HDMI”. Эта линия связи поддерживает сигнал высокой чёткости. Предприниматель Андрей Гляненко продаёт такие приставки семь лет, с тех пор как цифровое ТВ только появилось на полуострове. За это время он вывел закономерность: люди постоянно обращаются с одной и той же проблемой – вроде бы всё подключили по инструкции, но фокус не удался.

«Забыли включить одну волшебную кнопку, – говорит индивидуальный предприниматель Алексей Заворотный. – Это может быть кружочек со стрелочкой внутрь, квадратик также со стрелочкой внутри, прямоугольник, также это могут быть надписи: А-V, Input, Source.

Как только картинка появилась, можно нажать ещё одну “волшебную кнопку”, обычно на подписана “Инфо”. Полезная функция цифрового ТВ – описание текущего эфира и программа передач на ближайшее время.

Если телевизор более-менее современный, как принято считать, выпущенный после 2013-го года, настроить “цифру” на нём можно попробовать и без дополнительной приставки. Зайти в меню, выбрать автопоиск и поставить галочку “только цифровые каналы”. Такая функция есть далеко не на всех аппаратах, уточнить это можно в инструкции пользователя.

Если по каким-то причинам тюнер отказывается ловить сигнал, можно попробовать указать параметры приёма самостоятельно, через меню. В Севастополе цифровое вещание доступно на 47-м и 45-м канале мультиплекса, они вещают на частотах 682 и 666 МГц. В первом пакете доступно 10 обязательных информационных и новостных каналов, во втором – столько же дополнительных, как определено в указе президента России.

На сегодня в городе цифровое телевидение транслируют шесть передающих станций, они покрывают почти 97% территории. Остальные три находятся в Байдарской долине – сложный горный рельеф помешал наладить вещание. Экономически слишком дорого бы вышло, рассказывают инженеры РТРС. Но выход найден.

«Для того, чтобы обеспечить эти три процента оставшихся домовладений, расходы бы выросли в геометрической прогрессии, но для этих населённых пунктов предусмотрено спутниковое вещание. То есть общеобязательный первый-второй мультиплекс получат в итоге все!», – заверил главный инженер филиала РТРС РТПЦ Республики Крым Олег Гармасар.

Льготным спутниковым телевидением, а также цифровыми приставками некоторые категории населения обеспечивают местные власти. Волонтёры побывали в севастопольском геронтологическом центре.

«Компенсация за приобретение приставок предоставляется тем людям, у кого доход на семью или одиноко проживающего равен или ниже двух прожиточных минимумов», – объясняет Анатолий Равбут, заместитель директора по медицинской части севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Последние несколько месяцев перед всеобщей цифровизацией вещания аббривиатура ДВБ-Т-2 стала поистине народной. “Цифре” посвящали и авиашоу, и автопробеги.

«Нам очень важно привлечь максимальное количество внимания наших жителей к переходу на цифровое телевидение, – говорит Александра Осипова, и.о. начальника управления автоматизации и связи г. Севастополя. – Нам важно, чтобы те жители, которые не смотрели телевизор раньше, а здесь таких, оказывается, много, они ещё раз на этой проблеме акцентировали своё внимание».

Почему так много внимания в стране уделяют переходу на цифровое ТВ? Это просто объяснить: аналоговое телевидение может показывать хорошо, а может без цвета, с бегущими по экрану полосами, с легким “снегом”, без звука, с подёргиванием кадра. Цифра этих недостатков лишена: здесь или совсем не будет картинки, или будет качественное изображение. Без помех и с цветами даже ярче, чем в жизни.

Вместе с тем не нужно забывать о том, что в любом виде искусства есть форма, а есть содержание. Одно, пусть даже лучше, чем было прежде, не сможет заменить другого.

«Но всё равно самое главное – содержание, – уверен Рифат Сабитов, заместитель директора ВГТРК, – Я надеюсь, зритель в своих ожиданиях не будет обманут, и получит и картинку замечательную, и главное, замечательное содержание».

Возможно, это событие потом будут сравнивать, например с запуском в 1962-м году первого телевещательного спутника СССР “Молния-1”. Благодаря орбитальному аппарату миллионы советских граждан получили возможность смотреть телепередачи. Точно также 14 октября войдёт в историю российского ТВ как день перехода на новый стандарт качества.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь