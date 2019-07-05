Символом пещеры «Таврида» станет кот

Вслед за Крымским мостом свой хвостатый «символ» появился и у пещеры, обнаруженной в ходе строительства трассы «Таврида» в районе поселка Зуя в Белогорском районе.

Саблезубому коту, останки которого нашли в этой пещере, дали кличку Таврик.

«Мы сразу сказали, что он и станет брендом “Тавриды”, ее логотипом. Сейчас решаем, будет ли это суровый, брутальный кот, каким он и являлся в реальности, или мультяшный герой”, – сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

На базе пещеры планируется создать ландшафтный парк, в котором выставят 20 фигур животных, найденных в недрах, причем в полную величину, включая 3,5-метровую древнюю птицу.

По словам Геннадия Самохина, в пещере нашли очень много костей. В ней было логово хищника на протяжении 300 тысяч лет, где сменяли друг друга саблезубый медведь, гиены, саблезубые коты. Для своих детенышей они притаскивали в пещеру пойманных животных. В результате там скопилось 100 кубометров костей.

Фото РИА Новости Крым

Источник: Вести.Севастополь